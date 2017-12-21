Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 127 times
AzerTAg.az
Baku, December 21, AZERTAC
Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. “The Azerbaijani armed forces came under fire 127 times throughout the day,” the ministry said in a statement.
“The Azerbaijani army`s positions came under fire from Armenian villages, including Chinari in Berd district and unnamed hills in Noyemberyan and Krasnoselsk districts,” the ministry said.
“The army`s positions also came under fire from the Armenia-occupied districts of Azerbaijan, including Goyarkh and Chilaburt villages in Tartar, Bash Garvand, Javahirli, Garagashli, Shirvanli, Sarijali, Novruzlu and Marzili villages in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand, Ashaghi Veysalli, Gobu Dilagharda, Garvand, Garakhanbayli, Gorgan, Kurdlar and Horadiz villages in Fuzuli, Nuzgar and Mehdili villages in Jabrayil, as well as unnamed hills in Goygol, Goranboy, Tartar, Aghdam, Khojavand and Fuzuli,” the ministry added.
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