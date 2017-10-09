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    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 132 times

    09.10.2017 [11:37]

    Baku, October 9, AZERTAC

    Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. "The Azerbaijani armed forces came under fire 132 times throughout the day", the ministry said in a statement.

    "The Azerbaijani army`s positions came under fire from Armenian villages, including Chinari, Aygedzor and Mosesgekh in Berd district, Shavarshavan in Noyemberyan distrct, Paravakar in Ijevan district, unnamed hills in Krasnoselsk districts", the ministry said.

    "The army`s positions also came under fire from the Armenia-occupied districts of Azerbaijan, including Goyarkh and Chilaburt villages in Tartar, Tagibayli, Shikhlar, Bash Garvand, Javahirli, Abdinli, Garagashli, Sarijali, Ajarli, Merzili and Yusifjanli villages in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand , Ashagi Veyselli, Gobu Dilagarda, Garvand, Garakhanbayli, Kurdlar and Gorgan villages in Fuzuli, Mehdili village in Jabrayil, as well as unnamed hills in Goranboy, Goygol,Tartar, Fuzuli, Agdam and Kojavand ", the ministry added.

    AZERTAG.AZ : Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 132 times
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