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    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 134 times

    29.09.2017 [10:56]

    Baku, September 29, AZERTAC

    Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. "The Azerbaijani armed forces came under fire 134 times throughout the day," the ministry said in a statement.

    "The Azerbaijani army`s positions came under fire from Armenian villages, including Chinari and Aygedzor in Berd district, Berkaber and Paravakar in Ijevan district, unnamed hills in Noyemberyan and Krasnoselsk districts," the ministry said.

    "The army`s positions also came under fire from the Armenia-occupied districts of Azerbaijan, including Chilaburt and Goyarkh villages in Tartar, Shikhlar, Bash Garvand, Javahirli, Garagashli, Yusifjanli and Marzili villages in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand, Ashagi Veysalli, Gobu Dilagharda, Garvand, Garakhanbayli, Gorgan, Horadiz and Kurdlar villages in Fuzuli, Mehdili and Nuzgar villages in Jabrayil, as well as unnamed hills in Goranboy, Tartar, Aghdam and Kojavand, " the ministry added.

    AZERTAG.AZ :Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 134 times
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