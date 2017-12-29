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    Azerbaijan’s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 134 times

    29.12.2017 [10:55]

    Baku, December 29, AZERTAC

    Azerbaijan’s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. “The Azerbaijani armed forces came under fire 134 times throughout the day,” the ministry said in a statement.

    “The Azerbaijani army’s positions came under fire from Armenian villages, including Paravakar in Ijevan district and unnamed hills in Krasnoselsk district,” the ministry said.

    “The army’s positions also came under fire from the Armenian-occupied districts of Azerbaijan, including Goyarkh, Chilaburt villages in Tartar, Shiklar, Bas Garvand, Javahirli, Garagashli, Yusifjanli and Marzili villages in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand, Ashaghi Veysalli, Gobu Dilagharda, Garvand, Garakhanbayli, Gorgan, Kurdlar, Horadiz villages in Fuzuli, Nuzgar, Mehdili villages in Jabrayil, as well as unnamed hills in Goranboy, Tartar, Aghdam and Khojavand districts,” the ministry added.

    AZERTAG.AZ :Azerbaijan’s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 134 times
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