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    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 139 times

    24.12.2017 [15:11]

    Baku, December 24, AZERTAC

    Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. "The Azerbaijani armed forces came under fire from large-caliber machine guns 139 times throughout the day," the ministry said in a statement.

    "The Azerbaijani army`s positions came under fire from Armenian villages, including Voskevan in Noyemberyan district, Berkaber and Paravakar in Ijevan, Chinari and Aygedzor in Berd district," the ministry said.

    "The army`s positions also came under fire from the Armenia-occupied districts of Azerbaijan, including Goyarkh and Chilaburt villages in Tartar, Shikhlar, Bash Garvand, Javahirli, Garagashli, Marzili in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand, Ashaghi Veysalli, Gibu Dilagharda, Garakhanbayli, Garvand, Gorgan, Kurdlar, Horadiz villages in Fuzuli, Nuzgar and Mehdili villages in Jabrayil, as well as unnamed hills in Tartar, Aghdam and Khojavand districts," the ministry added.

    AZERTAG.AZ :Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 139 times
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