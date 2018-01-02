Azerbaijan’s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 145 times
AzerTAg.az
Baku, January 2, AZERTAC
Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. “The Azerbaijani armed forces came under fire 145 times throughout the day,” the ministry said in a statement.
“The Azerbaijani army’s positions came under fire from Armenian villages, including Shavarshavan in Noyemberyan district, Berkaber and Paravakar in Ijevan district, Mosesgekh and Chinari in Berd district, as well as unnamed hills in Krasnoselsk district,” the ministry said.
“The army’s positions also came under fire from the Armenian-occupied districts of Azerbaijan, including Chilaburt village in Tartar, Taghibayli, Shikhlar, Bash Garvand, Javahirli, Yusifjanli and Marzili villages in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand, Ashaghi Veysalli, Gobu Dilagharda, Garakhanbayli, Gorgan, Kurdlar and Horadiz villages in Fuzuli, Nuzgar and Mehdili villages in Jabrayil, as well as unnamed hills in Goranboy, Tartar, Aghdam, Khojavand, Fuzuli and Jabrayil,” the ministry added.
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