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    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 158 times

    30.09.2017 [10:56]

    Baku, September 30, AZERTAC

    Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. "The Azerbaijani armed forces came under fire 158 times throughout the day", the ministry said in a statement.

    "The Azerbaijani army`s positions came under fire from Armenian villages, including Chinari, Mosesgekh and Aygepar in Berd district, Berdavan and Barekamavan in Noyemberyan distrct, unnamed hills in Ijevan and Krasnoselsk districts", the ministry said.

    "The army`s positions also came under fire from the Armenia-occupied districts of Azerbaijan, including Chilaburt and Yarimja villages in Tartar, Namirli, Shikhlar, Bash Garvand, Abdinli, Garagashli, Yusifjanli, Sarijali, Novruzlu and Marzili villages in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand , Ashaghi Veysalli, Gobu Dilagarda, Garvand, Garakhanbayli, Ashaghi Seyidahmadli, Gorgan, Horadiz and Kurdlar villages in Fuzuli, Mehdili and Nuzgar villages in Jabrayil, as well as unnamed hills in Goranboy, Tartar, Aghdam, Fuzuli and Kojavand ", the ministry added.

    AZERTAG.AZ :Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 158 times
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