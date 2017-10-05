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    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 91 times

    05.10.2017 [10:50]

    Baku, October 5, AZERTAC

    Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. “The Azerbaijani armed forces came under fire 91 times throughout the day,” the ministry said in a statement.

    “The Azerbaijani army`s positions came under fire from Armenian villages, including Barekamavan and Voskevan in Noyemberyan district, Vazashen in Ijevan district, Chinari and Aygedzor in Berd district, and unnamed hills in Krasnoselsk district,” the ministry said.

    “The army`s positions also came under fire from the Armenia-occupied districts of Azerbaijan, including Goyarkh and Yarimja villages in Tartar, Namirli, Taghibayli, Bash Garvand, Javahirli, Abdinli, Garagashli, Kangarli and Marzili villages in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand , Ashaghi Veysalli, Gobu Dilagharda, Garvand, Gorgan and Kurdlar villages in Fuzuli, Nuzgar and Mehdili villages in Jabrayil, as well as unnamed hills in Goygol, Goranboy, Tartar, Aghdam and Khojavand,” the ministry added.

    AZERTAG.AZ :Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 91 times
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