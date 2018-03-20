Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 97 times
AzerTAg.az
Baku, March 20, AZERTAC
Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. "The Azerbaijani armed forces came under fire 97 times throughout the day," the ministry said in a statement.
"The Azerbaijani army`s positions came under fire from Armenian villages, including Voskevan in Noyemberyan and unnamed hills in Ijevan district," the ministry said.
"The army`s positions also came under fire from the Armenia-occupied districts of Azerbaijan, including Goyarkh and Yarimja villages in Tartar, Namirli, Shiklar, Bash Garvand, Shirvanli, Sarijali, Novruzlu, Yusifjanli, Marzili villages in Aghdam, Kuropatkino village in Khajavand, Ashaghi Veysalli, Gobu Dilagharada, Garvand, Garakhanbayli, Gorgan, Horadiz villages in Fuzuli, Nuzgar village in Jabrayil as well as unnamed hills in Goranboy, Tartar, Aghdam, Khojavand and Fuzuli," the ministry added.
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