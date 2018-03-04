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    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 98 times

    04.03.2018 [12:13]

    Baku, March 4, AZERTAC

    Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. "The Azerbaijani armed forces came under fire 98 times throughout the day," the ministry said in a statement.

    "The Azerbaijani army`s positions came under fire from Armenian villages, including Paravakar in Ijevan district, Mosesgekh, Chinari in Berd district and unnamed hills in Krasnoselsk district," the ministry said.

    "The army`s positions also came under fire from the Armenia-occupied districts of Azerbaijan, including Chilaburt in Tartar, Shuraabad, Taghibayli, Shiklar, Bash Garvand, Javahirli, Abdinli, Sarijali, Yusifjanli, Marzili villages in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand, Ashaghi Veysalli, Gobu Dilagharda, Garvand, Garakhanbayli, Ashagi Seyidahmadli, Gorgan, Kurdlar, Horadiz villages in Fuzuli, Nuzgar and Mehdili villages in Jabrayil, as well as unnamed hills in Goranboy, Tartar, Aghdam, Khojavand and Fuzuli," the ministry added.

    AZERTAG.AZ :Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 98 times
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