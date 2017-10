La SOCAR a produit 4 milliards de m3 de gaz naturel cette année

Bakou, 5 octobre, AZERTAC Pendant le mois d’août de l’année courante, la production de gaz naturel de la Société nationale des pétroles de la République d’Azerbaïdjan (SOCAR) a constitué 500,9 millions de m3, tandis que celle sur l’ensemble du pays a été de 2 milliards 77,6 millions de m3, a-t-on appris auprès de la SOCAR. La société pétrolière a produit 3 milliards 959 millions de m3 de gaz naturel en janvier-août 2017. Au total, 18 milliards 703,1 millions de m3 de gaz ont été produits en Azerbaïdjan pendant ladite période.

