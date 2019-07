Zhara-2019 festival kicks off in Baku

Baku, July 26, AZERTAC

Zhara-2019 International Music Festival has got underway at a resort on the shore of the Caspian Sea in Baku.

The first day of the concert featured performance of Philip Kirkorov, A’Studio, Vera Brezhneva, Bosson, Rita Dakota, Dmitry Matatov, Mozgi, Glyuk’oza, Nikolay Baskov, Kristina Orbakayte, Burito, Emin Aghalarov, Elina Chaga, Zivert, Aleksandr Panayotov, Slava, Griqory Leps, Ani Lopak, Lolita, Sergey Lazarev, Albina Janabaeva, Maks Barskikh, Artik & Asti, Olga Buzova, Alessandro Safina, Misha Romanova, Chingiz Mustafayev, MONATIK, Zulfiya Khanbabayeva, Vremya & Steklo.

On July 26, the festival will feature a creative evening of Leonid Agutin and Valeriya. They will be joined on the stage by Emin Aghalarov, The Jigits, Aleksandr Panayotov, Aleksey Chumakov, Anzhelika Varum, Ani Lorak, Anna Sedokova, Anya Shulgina, Vladimir Presnyakov, Glyuk’oza, Griqory Leps, Danil Buranov, Jasmin, Irina Dubtsova, Kristina Orbakayte, Natali, Natalya Podolskaya, Nikolay Baskov, Slava, Stas Pyekha, Philip Kirkorov, Yulianna Karaulova, Yuliya Kovalchuk and others.

On July 27, Leningrad band will give a concert. They will be joined by A`Studio, Dan Balan, Elvira T, Jah Khalib, MONATIK, MOZGI, Aleks Malinovski, Aleksandr Panayotov, Aleksandros Tsopozidis, Aleksey Chumakov, Ani Lorak, Band`Eros, Glyuk’oza, Grigory Leps, Djigan, Irina Dubtsova, Karina Khvoynitskaya, Kravts, Lolita, Mari Kraymbreri, Nastasya Samburskaya, Slava, Timur Rodrigez, Yulianna Karaulova, Yuliya Kovalchuk and others.