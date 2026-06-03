Speaker of Azerbaijan’s Milli Majlis visits monument to National Leader Heydar Aliyev in Belgrade
Baku, June 3, AZERTAC
As part of her working visit to Serbia, Sahiba Gafarova, Speaker of Azerbaijan’s Milli Majlis, visited the monument to National Leader Heydar Aliyev in the Tasmajdan park in Belgrade.
Sahiba Gafarova paid tribute to the National Leader and laid flowers at his monument.
The parliamentary delegation led by Sahiba Gafarova then visited the monument to the prominent Serbian writer Milorad Pavić.