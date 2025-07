29,54 % des régions d'Aghdam, Fuzouli et Khodjavend nettoyées de mines et de munitions non explosées

Aghdam, 15 juillet, AZERTAC

« 29,54 pour cent des régions d’Aghdam, Fuzouli et Khodjavend ont été nettoyées de mines et de munitions non explosées », a dit Emin Husseynov, représentant spécial du président de la République dans les régions d’Aghdam, Fuzouli et Khodjavend, lors d’une conférence régionale portant sur le thème « La Constitution et la souveraineté : Fondements de l’État de droit », organisée dans la ville d’Aghdam.

« 51,24 pour cent de la région d’Aghdam a été nettoyée et 37 779 mines et munitions non explosées ont été découvertes. 67,76 % de la région de Fuzouli et 7,56 % de la région de Khodjavend ont été débarrassées des mines et des munitions non explosées », a-t-il ajouté.