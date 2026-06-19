32 accords signés dans le cadre des 51èmes Assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement
Bakou, 19 juin, AZERTAC
La cérémonie de signature des accords de projets et de financement s'est tenue à Bakou dans le cadre des 51èmes Assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement.
32 accords ont été signés lors de cette cérémonie.
Ces accords visent à promouvoir le développement durable, à renforcer la résilience et à créer de nouvelles opportunités. Les signatures ont été effectuées par ordre alphabétique parmi les pays membres et les institutions internationales.