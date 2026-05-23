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POLITIQUE

569 ONG de 103 pays signent la Déclaration de Bakou sur le WUF13

569 ONG de 103 pays signent la Déclaration de Bakou sur le WUF13

Bakou, 23 mai, AZERTAC

À l’initiative de la Plateforme des ONG du Sud global, la « Déclaration de Bakou » relative au WUF13 a été élaborée puis ouverte à la signature des représentants d’ONG étrangères participant au Forum. Au total, 569 représentants d’organisations de 103 pays ont apposé leur signature à ce document.

Selon l’AZERTAC, la Déclaration souligne notamment les points suivants :

Les signataires saluent l’organisation réussie du WUF13 par l’Azerbaïdjan et sa contribution significative au dialogue international sur le développement urbain et la coopération multilatérale. Ils estiment que le Sommet des leaders, organisé pour la première fois dans l’histoire du Forum, a marqué un nouveau niveau d’engagement politique en inscrivant les enjeux urbains parmi les priorités de l’agenda international.

Les représentants de la société civile, ayant été témoins des conséquences de l’urbicide, du culturicide et de l’écocide dans diverses régions du monde, considèrent l’expérience de l’Azerbaïdjan en matière de reconstruction et de relèvement post-conflit comme une référence méthodologique importante pour la communauté internationale. Ils proposent que « l’Expérience azerbaïdjanaise » serve de modèle international pour les futurs processus de réhabilitation post-conflit ainsi que de cadre de référence lors des prochaines éditions du Forum.

La Déclaration souligne également que la tenue, pour la première fois dans l’histoire du Forum urbain mondial, d’un Forum des ONG à Bakou ouvre une nouvelle étape dans la participation institutionnelle de la société civile au processus du WUF.

Le texte met par ailleurs en avant la première Assemblée générale de la Plateforme des ONG du Sud global, une coalition réunissant plus de 1 000 ONG, ainsi que l’élection de sa direction, qualifiées d’étape historique dans la consolidation institutionnelle de la société civile mondiale. Les signataires appellent ONU-Habitat à poursuivre son soutien à cette initiative, à reconnaître officiellement la Plateforme des ONG du Sud global comme partenaire de la société civile du WUF et à intégrer ce modèle comme composante permanente des futurs forums. Ils proposent également la création d’un « Centre de connaissances urbaines du Sud global » destiné à systématiser et partager les meilleures pratiques en matière de développement urbain.

Depuis Bakou, les organisations signataires appellent l’ensemble des partenaires internationaux à soutenir des politiques urbaines centrées sur l’humain et à renforcer une action mondiale coordonnée en faveur de la résilience urbaine, du développement durable et de sociétés inclusives.

Enfin, la Déclaration préconise que les prochaines éditions du Forum urbain mondial soient organisées conformément au « Standard de Bakou », consacré par la signature d’une lettre d’intention visant à élaborer des lignes directrices opérationnelles conjointes fondées sur l’expérience du WUF13 à Bakou.

Adoptée le 22 mai 2026 à Bakou, la Déclaration intervient trois jours après la tenue du « Forum des ONG du WUF13 », organisé le 19 mai pour la première fois dans l’histoire du forum grâce à un partenariat entre la Plateforme des ONG du Sud global et l’Agence azerbaïdjanaise du soutien d'Etat aux ONG. Cet événement a réuni près de 800 représentants d’ONG locales et internationales et a notamment proposé la création d’une branche urbaine de la GSNP regroupant les organisations présentes au WUF13.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Anacláudia Rossbach, directrice exécutive d’ONU-Habitat, a qualifié ce Forum d’événement historique pour le WUF. De son côté, Dima Al-Khatib, directrice du Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC), a salué la Plateforme des ONG du Sud global comme « une initiative remarquable » et félicité l’Azerbaïdjan pour sa création à Bakou.

Enfin, Chris Mensah, ancien secrétaire des organes directeurs d'ONU-Habitat, a estimé que, dans le contexte international actuel particulièrement complexe, les « Principes de Bandung » retrouvaient toute leur pertinence et que cet événement constituait une illustration concrète de leur application dans le cadre de la coopération et du partenariat multilatéral.

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