Rabat, 23 septembre, Chouaib Bhadda, AZERTAC

Le nombre de cas de choléra a augmenté dans les rues de la ville yéménite de Taïz en raison de l'accumulation de déchets. Cette situation fait suite à la grève des éboueurs qui protestaient contre l'assassinat d'Iftahan Al-Mashhari, directeur du service de collecte des ordures ménagères, jeudi dernier.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte, selon YPA, que des sources médicales de la ville ont confirmé que 86 cas de choléra avaient été enregistrés au cours des dernières 48 heures, alors qu'une augmentation significative du nombre de cas est attendue dans les prochains jours si les déchets continuent de s'accumuler dans les rues.

La grève des agents du service de collecte des ordures ménagères se poursuit pour le cinquième jour consécutif, menaçant d'une catastrophe sanitaire sans précédent. Cette situation coïncide avec les manifestations populaires massives qui se déroulent actuellement devant le siège des autorités locales fidèles à la coalition, dénonçant l'assassinat d'Iftahan Al-Mashhari et exigeant l'arrestation des auteurs.

Les autorités ont annoncé l'arrestation d'un certain nombre de suspects et la poursuite des enquêtes, confirmant que l'affaire est devenue une question d'opinion publique locale.