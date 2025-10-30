À la découverte des secrets de la phraséologie française : le nouvel ouvrage de la Prof. Gulnara Sadikhova

Bakou, 30 octobre, AZERTAC

Le nouvel ouvrage fondamental intitulé « Cours théorique et pratique de la phraséologie française », dont l’auteur est la Prof. Gulnara Sadikhova, cheffe de la Chaire de lexicologie et de stylistique de la langue française à l’Université des Langues d’Azerbaïdjan, propose une vaste synthèse couvrant les aspects théoriques et pratiques de la phraséologie française, offrant ainsi une perspective élargie au lecteur.

L’ouvrage a été publié en 2025 en Pologne et mise en vente sur Amazon, ce qui témoigne de sa portée internationale et de son accessibilité à un large lectorat au-delà des frontières nationales.

L’ouvrage présente de manière systématique le sens, la structure, l’usage et les problèmes de traduction des unités phraséologiques. L’auteur adopte également une approche comparative en confrontant les expressions du français, du russe et de l’azerbaïdjanais, en s’appuyant sur des sources variées — littérature classique, œuvres contemporaines, revues et ressources en ligne — et en proposant de riches exemples didactiques.

La partie théorique de l’ouvrage couvre l’histoire et les notions fondamentales de la phraséologie : unités phraséologiques, idiomes, collocations, proverbes, pragmatèmes, etc., tout en soulignant le rôle de la discipline en linguistique, pédagogie et traduction interculturelle. La partie pratique offre des exercices, des analyses et des exemples commentés.

Les critiques confirment également l’importance scientifique et pratique de l’ouvrage. Des spécialistes internationaux tels qu’Antonio Pamies Bertran (Université de Grenade, Espagne), Céline Benninger (Université de Strasbourg, France) et Saadane Braïk (Université de Naama, Algérie) ont hautement apprécié la rigueur théorique, la clarté méthodologique et l’utilité pratique du livre.

L’ouvrage constitue une référence essentielle pour les enseignants, traducteurs, lexicologues et étudiants, tout en contribuant à faire connaître la phraséologie azerbaïdjanaise dans la recherche francophone.