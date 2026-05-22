« Le logement à l’intersection de l’efficacité des ressources et de la durabilité » - un panel au WUF13
Bakou, 22 mai, AZERTAC
Un événement intitulé « Le logement à l’intersection de l’efficacité des ressources et de la durabilité » a été organisé dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).
Les liens entre conception innovante, recyclage des matériaux et approche de résilience afin de trouver des solutions de logement pratiques pour les villes confrontées au changement climatique et à la raréfaction des ressources ont été examinés.
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