 Le président Aliyev : L’accroissement d’année en année de l’importance du salon « Rebuild Karabakh » suscite la satisfaction

Bakou, 14 octobre, AZERTAC

L’accroissement d’année en année de l’importance du salon « Rebuild Karabakh » pour les participants nationaux et internationaux suscite la satisfaction », lit-on dans un message adressé par le président Ilham Aliyev aux participants au Ve Salon international Rebuild Karabakh - « Restauration, reconstruction et développement du Karabagh ».

Le président azerbaïdjanais a souligné que le salon présente des technologies modernes et des solutions innovantes avancées, permet la discussion de projets conjoints et de possibilités de partenariat, et crée de nouvelles perspectives tournées vers l’avenir pour le développement socio-économique de la région. Organisé pour la cinquième fois, ce salon, tout en affichant les réalisations obtenues par l’Azerbaïdjan, renforce également la position du pays en tant que centre d’investissement, de technologie et d’innovation à l’échelle mondiale.