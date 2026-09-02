« Le Tapis de la Vie » : à Pau, un projet culturel et solidaire tisse des liens entre les générations

Paris, 2 septembre, AZERTAC

À Pau, BA Cultural Center lance « Le Tapis de la Vie », un projet qui associe patrimoine, transmission, éducation et solidarité autour d’un savoir-faire ancestral : le tissage. Le premier atelier, organisé sous la forme d’un café-rencontre, invite les habitants à créer collectivement une œuvre où chaque nœud symbolisera une histoire, une mémoire ou une transmission.

Une nouvelle initiative culturelle voit le jour à Pau. Porté par BA Cultural Center, le projet « Le Tapis de la Vie » entend réunir femmes, hommes et enfants autour d’une activité à la fois artistique, pédagogique et solidaire. Le tissage y est envisagé comme un langage universel permettant de se rencontrer, d’échanger et de transmettre.

L’objectif est de réaliser collectivement un « tapis de la vie ». Chaque nœud doit y représenter une existence, une histoire, un souvenir ou un savoir transmis d’une génération à l’autre. Au-delà de l’objet artisanal, le projet entend ainsi donner une dimension symbolique au geste de tisser : relier les parcours individuels pour construire une mémoire collective.

Un savoir-faire venu de Lahidj

À l’origine de cette initiative se trouve la fondatrice de BA Cultural Center, Billura Bernard, d’origine azerbaïdjanaise. Elle souhaite partager un savoir-faire appris dans son village natal de Lahidj, situé dans les montagnes du Caucase, en Azerbaïdjan.

Le projet entend également établir un pont entre les traditions du tapis et de la tapisserie azerbaïdjanaises et les savoir-faire français, notamment ceux associés aux grandes traditions de la tapisserie, comme celles des Gobelins et d’Aubusson.

La démarche dépasse donc la simple réalisation d’une œuvre textile. Elle invite à s’interroger sur la place du patrimoine immatériel, de la transmission des savoir-faire et de l’éducation dans la société contemporaine.

« Le Tapis de la Vie » se veut également un projet éducatif et caritatif. Des ateliers pourront être proposés à différents publics : enfants, familles, seniors, personnes éloignées des activités culturelles ou encore personnes réfugiées.

À travers une activité manuelle et créative, l’initiative souhaite favoriser les rencontres entre les personnes et les générations. Le tissage devient ainsi un moyen de créer du lien social tout en donnant à chacun la possibilité de contribuer à une œuvre collective porteuse de sens.

Le lancement de l’atelier à Pau a déjà suscité l’intérêt de plusieurs personnes travaillant dans les secteurs de la laine, du textile et du tissage.

Cette dynamique ouvre également une réflexion sur la dimension économique du projet. La valorisation des savoir-faire, le développement de nouveaux ateliers, la transmission des compétences et la création de collaborations avec les acteurs locaux du textile et de l’artisanat pourraient constituer de nouvelles perspectives.

Le projet entend ainsi conjuguer culture et économie locale, en mettant en valeur les métiers et les savoir-faire liés au textile.

Avec « Le Tapis de la Vie », BA Cultural Center souhaite faire du tapis bien davantage qu’un objet artisanal. Il s’agit d’en faire un espace de rencontre, de mémoire et de transmission, où chaque participant peut apporter une part de son histoire.

Le projet repose sur une idée simple : les gestes transmis de génération en génération peuvent devenir un outil de dialogue entre les cultures et les communautés.

« Chaque nœud raconte une histoire. Chaque histoire construit un patrimoine. »

À Pau, le tissage se transforme ainsi en un fil conducteur entre mémoire et avenir, traditions anciennes et création contemporaine, héritage culturel et solidarité.