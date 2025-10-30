À Paris, la France et le Togo appellent à une mobilisation urgente pour la région des Grands Lacs

Bakou, 30 octobre, AZERTAC

La conférence internationale de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs s’est ouverte lundi à Paris sur un appel fort de la France et du Togo à la communauté internationale pour « ne pas détourner le regard » face à une crise multidimensionnelle qui frappe l’est de la République démocratique du Congo (RDC) et ses voisins, selon l’agence de presse Anadolu.

Par voie de son discours inaugural, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a déclaré que cette crise « n’est pas oubliée » et qu’elle « n’est pas négligée ». Il a évoqué un conflit qui « s’immisce dans toutes les communautés » entre les frontières congolaises, rwandaises, burundaises et ougandaises. Depuis janvier 2025, 2,4 millions de personnes ont été déplacées par les combats, tandis que la RDC compte désormais près de 6 millions de déplacés et un million de réfugiés dans la région.

À ces chiffres alarmants s’ajoute une « crise alimentaire » touchant plus de 27 millions de personnes, une « crise de sécurité » où les femmes sont en première ligne des violences sexuelles, et une « crise sanitaire » marquée par des pénuries de médicaments.

Face à cette détérioration, Jean-Noël Barrot a défini trois priorités : « faire entendre la voix du terrain », combler le déficit de financements humanitaires — alors que le plan de réponse des Nations Unies n’est financé qu’à « 16 % » — et garantir l’usage effectif des fonds. Il a également exprimé le « plein soutien » de la France aux médiations en cours conduites par les États-Unis, le Qatar, le Togo et auparavant l’Angola, qualifiant les négociations entre la RDC et le Rwanda, ainsi qu’avec le M23, de « primordiales ».

Au-delà de l’urgence, le ministre a insisté sur la nécessité de lier la paix à la prospérité, en rappelant l’héritage de l’intégration européenne. Un volet de la conférence est ainsi consacré à l’intégration économique régionale, avec des échanges programmés dans le cadre du Forum de Paris pour la paix.

Prenant la parole à sa suite, le ministre togolais Robert Dussey a dénoncé une « tragédie humaine, régionale et morale » et un « échec collectif de la communauté internationale à garantir la paix et la dignité humaine ». Selon lui, « le silence, l’absence ou l’inaction ne sont plus tolérables ».

Dussey a salué les humanitaires, volontaires et soignants « qui, malgré le danger, continuent de servir la vie », avant de poser l’enjeu : « Cette conférence ne doit pas être un simple moment de parole, elle doit être une occasion d’agir et d’agir ensemble. » Il a appelé à faire converger action humanitaire, diplomatie de paix et relance économique.

« Notre démarche est simple et claire : rassembler, apaiser et relier la paix à la dignité humaine », a-t-il déclaré, affirmant que le Togo, au nom de l’Union africaine, « restera fidèle à cette vocation ».

L’objectif affiché de cette conférence est de construire une réponse internationale structurée, combinant urgence humanitaire, règlement politique durable et renforcement de l’intégration économique entre les pays de la région des Grands Lacs. Un « plan d’action » a été proposé et devrait être discuté au cours de la journée, dans un esprit de « solidarité internationale et d’appropriation africaine ».

Plusieurs organisations humanitaires, agences onusiennes, États partenaires et acteurs économiques de la région sont présents à Paris. Les débats devraient porter sur les garanties d’accès aux populations civiles, le financement des opérations, mais aussi les projets structurants pour renforcer la résilience régionale.