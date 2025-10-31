Abbas Abbassov : Nous avons établi une étroite coopération avec les représentants du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

Nous avons considérablement développé nos activités au cours de l'année écoulée. Nous mettons déjà en œuvre des projets internationaux et organisons des conférences sur la question des réparations, un élément essentiel du processus de décolonisation.

En ce qui concerne le colonialisme belge, je tiens à souligner que la communauté internationale est pleinement consciente des crimes contre l'humanité commis par ce pays durant sa politique coloniale aux XVIIIe et XXe siècles. Cependant, les organisations internationales compétentes ne réagissent pas comme il se doit et n'abordent pas les questions des réparations et de l'indemnisation.

En tant qu'organisation non gouvernementale internationale, nous nous efforçons d'inscrire cette question à l'agenda des organisations internationales, car nous jouons un rôle important dans le processus de décolonisation. Nous sommes convaincus que dans les années à venir, la réaction internationale sur les questions relatives aux réparations et à l’indemnisation s'intensifiera et que la communauté internationale adoptera une position juste envers la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda.

C’est ce qu’a déclaré aux journalistes Abbas Abbassov, directeur exécutif du Groupe d'initiative de Bakou.

Il a indiqué qu'une étroite coopération s’établissait avec les représentants du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales présentes sur place. Ces dernières soulèvent la question des indemnisations et des réparations et réclament des compensations auprès des organisations internationales et des pays concernés. Le Groupe d'initiative de Bakou s'efforcera de les soutenir en ce sens, dans le cadre du droit international.

« Le Groupe d'initiative de Bakou a initialement entamé sa coopération avec les territoires français d'outre-mer. Cette coopération a été établie sur la base d'une décision autorisée des représentants de ces territoires. Par la suite, nous avons commencé à coopérer avec les Pays-Bas et d'autres territoires coloniaux, et nous poursuivons actuellement ce travail avec la Belgique. Il convient de préciser que le Groupe d'initiative de Bakou n'intervient généralement pas dans un pays en particulier. Nous nous contentons d'étudier, d'évaluer et d'entamer une coopération avec les demandes émanant de territoires touchés par le colonialisme. À l'avenir, si de telles demandes nous parviennent, nous les examinerons et établirons une coopération appropriée », a souligné Abbas Abbassov.