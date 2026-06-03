Abbas Abbassov : Nous prévoyons de présenter au public les projets que nous mettrons en œuvre conjointement avec les Dalits

Bakou, 3 juin, AZERTAC

« Nous avons entamé une coopération avec des représentants de la communauté sikhe en 2025. Depuis 2026, des contacts initiaux ont été établis et des négociations ont été menées avec des représentants de la communauté dalit. Nous prévoyons de présenter au public, dans les prochains mois, les projets que nous mettrons en œuvre conjointement avec les Dalits », a déclaré aux journalistes Abbas Abbassov, directeur exécutif du Groupe d'initiative de Bakou.

Selon lui, les Dalits constituent un groupe social important, victime de discrimination et de répression depuis de nombreuses années. « Bien que leur nombre se compte en centaines de millions, ils subissent encore aujourd'hui diverses formes de discrimination. Le Groupe d'initiative de Bakou entend renforcer sa coopération en matière de protection des droits des groupes ethniques, religieux et socialement vulnérables », a précisé Abbas Abbassov.