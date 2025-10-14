Abou Dhabi : le Maroc lance la première Stratégie Nationale pour la Conservation des Rapaces

Rabat, 14 octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

En marge du Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui se poursuit à Abou Dhabi jusqu'à demain, mercredi, sous le signe de la coopération internationale pour la protection de la biodiversité, la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, a affirmé son engagement constant en faveur de la protection de l’environnement et du développement durable, mettant en avant le moteur que joue le Maroc dans la préservation de la nature et la promotion d’une conscience écologique partagée.

Le correspondant de l'agence AZERTAC à Rabat rapporte, selon un communiqué de l’Agence Nationale Marocaine des Eaux et Forêts (ANEF), que l’ANEF a procédé à la présentation officielle de la première Stratégie Nationale pour la Conservation des Rapaces au Maroc, élaborée en collaboration avec l’UICN-Med et le Groupe AFD.

Fruit d’un travail scientifique rigoureux et d’un processus participatif réunissant chercheurs, experts et ONG, cette stratégie, première du genre dans la région, trace une feuille de route ambitieuse pour la protection et le retour durable des rapaces au Maroc.

Elle concerne douze espèces emblématiques, dont le gypaète barbu, le vautour percnoptère, l’aigle de Bonelli, l’aigle royal et le vautour fauve, revenu récemment nicher au Maroc après plus de quarante ans d’absence.

À travers ce Plan d’action national, l’ANEF vise à protéger les habitats, réduire les menaces, renforcer la recherche et le suivi scientifique, et réhabiliter les individus blessés.