Accueillir le WUF13 renforcera le rôle de l’Azerbaïdjan dans l’organisation d’événements internationaux

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« La structure conceptuelle et l’organisation de la 13e session du Forum urbain mondial sont à un niveau élevé. Le gouvernement azerbaïdjanais a brillamment réussi à réunir des délégations du monde entier sur une même plateforme », a déclaré à l’AZERTAC Esmee van de Ridder, représentante des Pays-Bas, participant à la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies et travaillant au sein du programme mondial « Water as Leverage ».

Elle a ajouté que l’organisation de cet événement international renforcerait le rôle et la réputation de l’Azerbaïdjan dans l’organisation de conférences internationales.