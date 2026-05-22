Achgabat : Le Premier ministre azerbaïdjanais participe à la réunion du Conseil des chefs de gouvernement de la CEI

Bakou, 22 mai, AZERTAC

La capitale turkmène Achgabat a accueilli, le 22 mai 2026, une réunion du Conseil des chefs de gouvernement de la Communauté des États indépendants (CEI).

Le Premier ministre azerbaïdjanais Ali Assadov est présent à la réunion.

Dans son intervention à la réunion, Ali Assadov a souligné l’importance de la coopération humanitaire entre les États membres, estimant que les projets dans ce domaine contribuent au renforcement de l’amitié, de la confiance et de la compréhension mutuelle entre les peuples. Il a salué la désignation de Minsk et de Karaganda comme capitales de la jeunesse de la CEI respectivement pour 2027 et pour 2028.

Le chef du gouvernement a également évoqué la tenue à Bakou de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations unies, organisée sous l’égide de l’ONU et réunissant plus de 40 000 représentants issus de 182 pays. Selon lui, le forum a permis d’aborder des défis mondiaux majeurs tels que la crise du logement, le développement urbain durable, la résilience climatique et la reconstruction post-conflit.

Ali Assadov a mis en avant le renforcement des relations économiques et commerciales entre l’Azerbaïdjan et les pays de la CEI, précisant que les échanges commerciaux avaient augmenté de plus de 10 % en 2025.

Il a également souligné les priorités socio-économiques du pays, notamment le développement de l’industrie, de l’agriculture, des transports et des hautes technologies, ainsi que les investissements dans les énergies renouvelables.

Le Premier ministre azerbaïdjanais a accordé une attention particulière à la reconstruction du Garabagh, où sont mis en œuvre des projets de zones d’énergie verte, d’infrastructures modernes et des concepts de « ville intelligente » et « village intelligent ».

Enfin, il a rappelé le rôle de l’Azerbaïdjan en tant que plateforme de transport et de logistique reliant l’Europe et l’Asie, ainsi que les efforts engagés pour diversifier l’économie et accélérer la transformation numérique du pays.

À l’issue de la réunion, plusieurs documents ont été signés par les chefs de gouvernement.