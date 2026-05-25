Adonia Ayebare : L'Azerbaïdjan a porté la coopération Sud-Sud à un niveau supérieur

Bakou, 25 mai, AZERTAC

« La célébration de la Journée mondiale de l'Afrique en collaboration avec le gouvernement azerbaïdjanais est l'un des facteurs qui montrent que les relations diplomatiques entre l'Afrique et l'Azerbaïdjan sont en plein développement », a déclaré le Représentant permanent de l'Ouganda auprès des Nations Unies, Adonia Ayebare, participant au panel en ligne portant sur le thème « Relations Azerbaïdjan-Afrique : dynamiques actuelles et potentiel stratégique » en marge de la conférence internationale consacrée à la Journée mondiale de l'Afrique tenue à Bakou.

« Nous mettons l'accent sur la coopération Sud-Sud à l'ONU, mais l'Azerbaïdjan l'a portée à un niveau supérieur. Par exemple, l'établissement de relations avec l'Afrique dans le cadre de la coopération Sud-Sud est l'un des facteurs qui influencent la croissance des relations entre l'Afrique et l'Azerbaïdjan », a-t-il ajouté.