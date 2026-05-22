Adoption à Bakou d’un appel à l’action pour faire face à la crise mondiale du logement

Bakou, 22 mai, AZERTAC

La 13e session du Forum urbain mondial des Nations unies 2026, organisée à Bakou en mai 2026 sous l’égide du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), a été considérée comme l’un des événements internationaux les plus importants de ces dernières années en matière de développement urbain durable.

Réunissant plus de 58 000 participants provenant de 176 pays, le forum a une nouvelle fois mis en évidence le rôle croissant de l’Azerbaïdjan comme plateforme de dialogue et de coopération internationale.

L’Appel à l’action de Bakou a été adopté en tant que résultat de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations unies. Le document présente un ensemble de contributions diverses issues de parties prenantes de tous les secteurs et niveaux de gouvernance, notamment des organisations de la société civile, des femmes, des personnes âgées, des enfants et des jeunes, des peuples autochtones, des professionnels, des universitaires, des chercheurs, des collectivités locales et régionales, des personnes en situation de handicap, des parlementaires, du secteur privé ainsi que d’autres acteurs œuvrant dans le domaine du logement.

Le document reconnaît la continuité des engagements ayant façonné l’action multilatérale en matière de logement, depuis l’inscription du logement adéquat comme droit humain internationalement reconnu, jusqu’aux processus Habitat et à l’Agenda 2030, ainsi qu’au Pacte pour l’avenir. À l’occasion du dixième anniversaire du Nouvel Agenda urbain, il appelle les États membres à accélérer sa mise en œuvre et à renforcer la fonction catalytique d’ONU-Habitat en tant qu’agence de partenariat et de coordination pour répondre à la crise mondiale du logement.

Les messages issus de cette réunion ministérielle alimenteront les délibérations plus larges du Forum urbain mondial des Nations unies, l’« Appel à l’action de Bakou », ainsi que les préparatifs de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale consacrée à l’examen à mi-parcours du Nouvel Agenda urbain, prévue les 16 et 17 juillet 2026 à New York.

Ce document est le résultat de plusieurs mois de travail reposant sur des consultations approfondies des parties prenantes en amont du Forum urbain mondial.

Les discussions tout au long du Forum urbain mondial des Nations unies ont souligné à plusieurs reprises que la crise du logement est façonnée par des pressions interconnectées, notamment la hausse des coûts, la spéculation foncière, les déplacements de populations, les faiblesses des systèmes de gouvernance et les impacts du changement climatique. L’« Appel à l’action de Bakou » affirme que la réponse à ces défis exige de dépasser les approches fragmentées au profit de solutions plus intégrées et centrées sur les personnes.

Le document met également en avant le lien croissant entre logement et changement climatique. Il souligne que les populations les plus touchées par l’insécurité du logement sont souvent celles qui sont les plus exposées aux risques climatiques, notamment les inondations, les vagues de chaleur extrêmes et la dégradation de l’environnement.

Les processus locaux et nationaux contribuent à renforcer une dynamique politique forte en faveur de l’agenda du logement. Les conclusions de la réunion ministérielle sur le Nouvel Agenda urbain (NAU), la Déclaration de Nairobi du deuxième Forum urbain africain (avril 2026) ainsi que de nombreux accords régionaux fixent des priorités ambitieuses en matière de logement adéquat, abordable, inclusif et résilient au changement climatique. Ce document ouvre également la possibilité de nouvelles formes de coopération Sud-Sud et Nord-Sud, ainsi que de partage des connaissances, d’apprentissage mutuel et de collaboration renforcée.

Dans le même temps, une profonde gratitude a été exprimée envers le gouvernement azerbaïdjanais pour la qualité de l’organisation de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations unies, pour l’hospitalité qui a été offerte ainsi que pour la qualité et la richesse du cadre de dialogue.