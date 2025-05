Aghdam : Le président de la République participe à l’inauguration d’un bâtiment scolaire à Kenguerli

Aghdam, 10 mai, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a participé le 10 mai à la cérémonie d’inauguration du bâtiment de l’école secondaire du village de Kenguerli de la région d’Aghdam.

Le ministre des Science et de l’Education, Emin Emroullaïev, a informé le chef de l’Etat des conditions créées dans le bâtiment scolaire.

Il a été indiqué que l'école, d'une capacité d’accueil de 484 élèves répartis dans 30 salles de classe, dispose des conditions nécessaires pour organiser le processus éducatif a niveau moderne. Les salles sont équipées des matériels pédagogiques nécessaires. L'établissement scolaire comprend des laboratoires de biologie, de chimie et de physique, des salles pour l'informatique et la préparation militaire d’avant-conscription, une bibliothèque, une salle de réunion, un gymnase et une cantine.

Qeyd edək ki, kənddə inşa olunmuş bir çox qeyri-yaşayış binasının, o cümlədən məktəb binasının damında da Günəş panelləri quraşdırılıb. Bu panellər vasitəsilə binaların elektrik ehtiyacları təmin ediləcək.

Il convient de noter que des panneaux solaires ont été installés sur le toit de nombreux bâtiments non résidentiels construits dans le village, y compris celui de l’école. Grâce à ces panneaux, les besoins en électricité des bâtiments seront satisfaits.