Aghdéré : Les représentants du corps diplomatique visitent le monastère de Gandzasar

Aghdéré, 12 septembre, AZERTAC

Dans le cadre de leur visite dans les régions du Garabagh et du Zenguezour oriental, les représentants du corps diplomatique accrédités en Azerbaïdjan se sont rendus, le 12 septembre, au monastère de Gandzasar, dans le district d’Aghdéré.

Sebiné Hadjiyeva, cheffe du Service d’État pour la protection, le développement et la restauration du patrimoine culturel auprès du ministère de la Culture de l’Azerbaïdjan, a informé les visiteurs sur l’histoire du monastère, son importance culturelle ainsi que les travaux de restauration réalisés sur le site.

Les diplomates ont ensuite visité le monastère.