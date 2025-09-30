Ahmad Ismaïlov : La coopération médiatique entre l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan devrait être un exemple pour la région

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

« Les liens historiques entre les peuples azerbaïdjanais et ouzbeks ont atteint aujourd'hui un niveau élevé grâce à la forte volonté politique et au leadership clairvoyant des présidents Ilham Aliyev et Chavkat Mirzioïev. L'élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique a ouvert de larges perspectives de renforcement de la coopération dans tous les domaines, y compris celui des médias », a déclaré Ahmad Ismaïlov, directeur exécutif de l'Agence de développement des médias, lors d la cérémonie d’ouverture du 2e Forum des médias Azerbaïdjan-Ouzbékistan.

« Notre coopération dans le domaine des médias doit servir d'exemple pour la région. Ces dernières années, des avancées importantes ont été réalisées dans ce sens et des projets fructueux ont été mis en œuvre. Les tournées de presse, les formations conjointes et diverses initiatives renforcent le professionnalisme de nos journalistes et renforcent l’alphabétisation médiatique de notre société », a souligné A. Ismaïlov.

« Je suis convaincu que la coopération médiatique entre l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan se renforcera davantage et deviendra un exemple pour la région », a-t-il estimé.