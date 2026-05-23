Akanksha Sharma : Le WUF13 est une plateforme mondiale clé pour l’avenir des villes durables

Bakou, 23 mai, AZERTAC

« La 13e session du Forum urbain mondial (WUF13) est considérée comme une plateforme mondiale clé pour l'avenir des villes durables », a déclaré à l’AZERTAC Akanksha Sharma, responsable des solutions climatiques et numériques chez GSMA Mobile for Development.

Elle a souligné l'importance de ce forum en tant que plateforme internationale pour discuter des défis liés à l'urbanisation rapide, aux changements climatiques, ainsi qu'à la demande croissante d'infrastructures et de services publics.

« L'essentiel de la croissance urbaine d'ici 2050 se concentrera en Afrique et en Asie, avec 2,2 milliards de personnes supplémentaires vivant en zones urbaines. Nombre de ces régions subissent déjà les conséquences des risques climatiques, notamment les inondations, les vagues de chaleur extrêmes et la saturation des infrastructures », a-t-elle ajouté.

« Les villes de demain ne sont pas seulement des lieux d'habitation. Ce sont des villes où l'énergie, l'approvisionnement en eau, les transports, les services numériques et les services publics interagissent au sein d'un système unique. Selon lui, les technologies mobiles peuvent considérablement renforcer la résilience, l'inclusion et l'adaptabilité des villes aux besoins de leurs habitants », a fait savoir Akanksha Sharma.