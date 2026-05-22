Akanksha Sharma : Une transformation urbaine réussie exige une planification globale et intégrée

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Différents types de zones urbaines requièrent des approches de développement différentes. En particulier, les grands projets de construction ex nihilo diffèrent, par leurs capacités et leurs limites, de la modernisation des infrastructures urbaines existantes », a déclaré à l’AZERTAC Akanksha Sharma, responsable des solutions climatiques et numériques chez GSMA Mobile for Development.

Selon elle, la réussite de la transformation urbaine dépendra d’une planification intégrée qui combine résilience face au changement climatique, inclusion numérique, transports, politique du logement et accès aux services essentiels au sein d’une stratégie urbaine unique.

Akanksha Sharma a souligné que les décisions prises le dernier jour du WUF13 dans les domaines des communications, de l’énergie et de l’urbanisme détermineraient le niveau de durabilité et d’inclusion des villes dans les décennies à venir.