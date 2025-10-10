Al Ahly d’Egypte remporte le tournoi international SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de handball

Rabat, 10 octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Le club égyptien d’Al Ahly a remporté le titre de la septième édition du tournoi international SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de handball, en battant l’AS FAR par 41 buts à 28 (mi-temps: 22-16), jeudi à Témara.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à rabat rapporte, selon Map, que cette manifestation sportive est initiée par le club Wifaq Skhirat-Témara de handball, sous l’égide de la Fédération royale marocaine de la discipline, en partenariat avec le conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra et la ligue de la région.

D'après l'entraîneur d’Al Ahly, David Davis, la participation à ce tournoi s’inscrit dans les préparatifs au championnat d’Afrique des clubs champions (Maroc 2025), prévu du 11 au 20 octobre.

Il a expliqué que l’objectif de cette participation est de jauger la compétitivité des joueurs et l’évolution de leur rendement.

Pour sa part, l’entraîneur de l’AS FAR, Issam Herrat, a indiqué que le club militaire prépare le championnat du Maroc, mettant en avant la valeur de ce tournoi, surtout avec la participation de clubs de renom comme Al Ahly.

Cette rencontre a constitué une expérience bénéfique pour l’AS FAR, a souligné l’entraîneur.

Le Maroc sera représenté au championnat d’Afrique des clubs champions par Mountada Derb Sultan chez les hommes et Ittihad Nouaceur chez les dames.