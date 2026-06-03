Alexandre Tourtchine : La coopération industrielle est un axe de croissance stratégique de la coopération azerbaïdjano-biélorusse

Bakou, 3 juin, AZERTAC

« La coopération industrielle et les nouveaux projets jouent un rôle important dans la coopération économique mutuelle entre l'Azerbaïdjan et le Bélarus », a déclaré le Premier ministre de la République du Bélarus, Alexandre Tourtchine, lors de sa rencontre avec la délégation azerbaïdjanaise.

Tourtchine a souligné le partenariat solide et de longue date entre les deux pays et a ajouté que l'expansion des échanges commerciaux et de la coopération économique bilatérale, ainsi que la mise en œuvre de nouveaux projets industriels apporteraient des avantages mutuels.

Il a hautement apprécié les perspectives de coopération industrielle dans les domaines de la production conjointe.

Le Premier ministre a fait savoir que l'approfondissement de la coopération entre le Bélarus et l'Azerbaïdjan contribuerait à accroître les échanges commerciaux, à développer les projets d'investissement mutuels et à créer de nouvelles coentreprises. Dans ce contexte, les parties ont également souligné l'importance de renforcer leurs relations commerciales bilatérales pour promouvoir de nouvelles initiatives de coopération industrielle et mettre en œuvre des projets concrets.