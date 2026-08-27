Algérie : les incendies de forêt dans l’est du pays font 12 morts

Bakou, 27 août, AZERTAC

Le ministre algérien de l’Intérieur, Saïd Sayoud, s’est exprimé sur les incendies qui sévissent dans l’est du pays, selon l’Agence Anadolu.

Sayoud a indiqué que, selon un bilan provisoire, 12 personnes avaient perdu la vie dans les incendies.

Détaillant la répartition des victimes par province, Sayoud a précisé que 4 personnes étaient décédées à Béjaïa, 5 à Jijel et 3 dans la province de Tizi Ouzou.

Les opérations visant à éteindre les incendies se poursuivent dans la région.

Dans un communiqué publié mercredi, la Direction générale de la Protection civile algérienne avait indiqué que 21 des 58 incendies de forêt déclenchés en raison de la vague de chaleur touchant la région avaient été maîtrisés, tandis que les opérations se poursuivaient pour venir à bout de 37 autres incendies.

Le mois dernier, six personnes avaient trouvé la mort dans de vastes incendies de forêt survenus en Algérie.