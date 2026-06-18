Ali Ahmadov : La Commission interparlementaire est une plateforme importante pour le développement du dialogue azerbaïdjano-russe

Bakou, 18 juin, AZERTAC

« La 24e réunion de la Commission de coopération interparlementaire entre le Milli Medjlis de la République d'Azerbaïdjan et l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie constitue une étape importante dans le développement de l'interaction bilatérale entre les parlements », a dit Ali Ahmadov, premier vice-président du Milli Medjlis, lors de la 24e réunion de la Commission de coopération interparlementaire du Milli Medjlis de la République d'Azerbaïdjan et de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie.

Selon lui, la 23e réunion de ladite Commission, qui s'était tenue précédemment à Moscou, s'est déroulée dans une atmosphère constructive et professionnelle et a contribué au renforcement des relations interparlementaires.

« Au fil des ans, la Commission s'est imposée comme une plateforme efficace pour le maintien de relations stables entre les parlements de nos pays. Je suis convaincu que cette réunion jouera également un rôle particulier dans le développement du dialogue interparlementaire azerbaïdjano-russe », a souligné A. Ahmadov.