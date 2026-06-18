Ali Ahmadov: Le renforcement des relations interparlementaires contribue à accroître l'efficacité de l'activité législative

Bakou, 18 juin, AZERTAC

« Les questions relatives au développement de la démocratie parlementaire occupent une place particulière dans la coopération entre l'Azerbaïdjan et la Russie », a déclaré Ali Ahmadov, premier vice-président du Milli Medjlis, lors de la 24e réunion de la Commission de coopération interparlementaire du Milli Medjlis de la République d'Azerbaïdjan et de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie.

Selon lui, l'un des principaux points à l'ordre du jour est la discussion des perspectives de coopération entre les organes législatifs des deux pays.

Ahmadov a également ajouté : « Le renforcement des relations interparlementaires et l'échange d'expériences contribuent à l'efficacité des activités parlementaires et créent des opportunités supplémentaires pour le développement de la coopération entre nos pays. »

Il s'est dit convaincu que les résultats de la réunion actuelle contribueraient de manière significative à l’expansion des relations bilatérales entre les parlements et au renforcement du climat de compréhension et de confiance mutuelles.