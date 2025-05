Ali Assadov : L’Azerbaïdjan a l’intention d’approfondir davantage la coopération mutuellement bénéfique avec le Bélarus

Bakou, 5 mai, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan a l’intention d’approfondir davantage la coopération mutuellement bénéfique avec le Bélarus », a dit le Premier ministre azerbaïdjanais Ali Assadov, lors d’une réunion élargie tenue avec son homologue biélorusse Alexandre Tourtchine.

« Aujourd’hui, nous avons mené des discussions très constructives et détaillées sur les questions les plus importantes de notre interaction. Nous avons convenu de renforcer les efforts conjoints, au niveau gouvernemental, en vue de mettre en œuvre les accords et instructions des chefs d’État. Aujourd’hui, grâce aux efforts conjoints des présidents Ilham Aliyev et Alexandre Loukachenko, le partenariat entre les deux pays se développe dans toutes les domaines et revêt un caractère multilatérale », a ajouté Ali Assadov.

« Les visites réciproques et les rencontres de haut niveau, les accords obtenus et les documents signés contribuent également à l’efficacité des activités conjointes », a précisé le Premier ministre azerbaïdjanais.