Alparslan Bayraktar : Le projet énergétique de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie, de la Türkiye et de la Bulgarie peut être étendu à l’Asie centrale

Bakou, 1er juin, AZERTAC

« Le projet d'interconnexion électrique prévu entre l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Türkiye et la Bulgarie pourrait être étendu à l'Asie centrale à l'avenir. Ce projet renforcerait considérablement les échanges régionaux d'électricité », a dit le ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar, dans son discours lors de la Semaine de l'énergie de Bakou.

« A une époque où l’accès aux ressources énergétiques et la sécurité énergétique revêtent une importance stratégique, la Türkiye continuera à mettre en œuvre des projets majeurs dans ce domaine » a-t-il ajouté.