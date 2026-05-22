Amina Mohammed : Bakou a incarné un modèle de renouveau et de durabilité lors du WUF13

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude au gouvernement et au peuple azerbaïdjanais pour leur hospitalité et leur leadership lors de l'organisation de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13) à Bakou. En déclarant 2026 « Année de l'Urbanisme et de l'Architecture », l'Azerbaïdjan a placé l'urbanisme au rang des enjeux mondiaux en développant des approches novatrices qui répondent aux nouveaux défis, tout en respectant des traditions séculaires », a déclaré Amina Mohammed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, dans son intervention lors de la cérémonie de clôture officielle du WUF13.

Elle a souligné que d'importants travaux de reconstruction et de développement étaient en cours dans diverses régions azerbaïdjanaises et des progrès significatifs étaient réalisés en vue de la réintégration des communautés, du rétablissement des infrastructures et du retour à la paix. Selon elle, ce processus permet à ces territoires de devenir progressivement des centres de dynamisme culturel, de solidarité sociale et de développement économique.

« À Bakou, l'une des villes les plus anciennes et les plus continuellement habitées au monde, nous voyons un exemple de renouveau et de durabilité simultanés », a souligné Amina Mohammed.