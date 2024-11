Aminata Diallo: Nous sommes venus plaider pour un regard plus important sur les pays qui souffrent du réchauffement climatique

Bakou, 22 novembre, AZERTAC

Nous avons beaucoup de problèmes écologiques, notamment les problèmes liés à la désertification et à l’insécurité alimentaire. Plusieurs problèmes sont liés : l’insécurité alimentaire, la paix et l’insécurité climatique. Nous travaillons sur ces trois parties et qui posent problème avec des pays peu riches, qui n’ont pas de moyens pour s’adapter. Il faut s’adapter, mais comment s’adapter dans la pauvreté ? Donc, c’est un contexte de vulnérabilité extrême dans lequel nous sommes. Et nous sommes venus plaider pour un regard plus important sur ces pays qui souffrent du réchauffement climatique.

C’est ce qu’a indiqué Aminata Diallo, déléguée malienne, dans sa déclaration à l’AZERTAC.

« Nous avons apprécié l’Azerbaïdjan, un pays que nous avons découvert très hospitalier. Je félicite l’Azerbaïdjan pour la tenue de la COP29 », a-t-elle ajouté.