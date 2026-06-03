Ana Brnabić : L'Azerbaïdjan est un ami et un allié de la Serbie

Bakou, 3 juin, AZERTAC

En marge de sa visite de travail en Serbie, la présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, a rencontré la présidente de l'Assemblée nationale de Serbie, Ana Brnabić.

La présidente du parlement serbe Ana Brnabić a déclaré que l'Azerbaïdjan est un ami et un allié de la Serbie et que les relations entre les deux pays se développent de jour en jour.

Ana Brnabić a remercié la présidente du Milli Medjlis pour sa participation à la Conférence mondiale des femmes parlementaires de l'Union interparlementaire. Elle a souligné l'importance des relations économiques entre les deux pays, notamment la coopération dans le secteur de l'énergie, et a exprimé ses remerciements pour le soutien apporté par l'Azerbaïdjan en matière de sécurité énergétique.

Sahibé Gafarova a salué l'organisation de haut niveau de la Conférence mondiale des femmes parlementaires de l'Union interparlementaire, soulignant que de tels événements constituent une plateforme essentielle pour aborder les problèmes actuels.

Elle a évoqué le rôle des groupes d'amitié dans le développement des relations interparlementaires, soulignant l'importance des visites réciproques au plus haut niveau entre les pays amis et partenaires stratégiques, des rencontres entre les présidents Ilham Aliyev et Aleksandar Vučić.

Les parties ont également échangé sur d'autres questions d'intérêt commun entre les parlements.