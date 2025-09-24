Ana Brnabić : L’Azerbaïdjan est l'un des fournisseurs d'énergie les plus fiables au monde
Bakou, 24 septembre, AZERTAC
« L'Azerbaïdjan est l'un des fournisseurs d'énergie les plus fiables au monde. La Serbie est intéressée par le développement de sa coopération dans ce secteur », a fait savoir la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Serbie, Ana Brnabić, lors d’un briefing tenu avec la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova.
Selon Ana Brnabić, les relations interparlementaires entre l’Azerbaïdjan et la Serbie sont également à un excellent niveau.
