Ana Brnabić : Les relations de partenariat entre l'Azerbaïdjan et la Serbie se développent

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

« Le partenariat entre l'Azerbaïdjan et la Serbie est très étroit et se développe. Nous avons une vision large et déterminée pour améliorer le bien-être de nos citoyens », a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Serbie, Ana Brnabić, lors d’un briefing tenu avec la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova.

Soulignant qu'elle attend avec impatience sa visite en Azerbaïdjan, Mme Brnabić a ajouté que Bakou se développait très rapidement.