Anaclaudia Rossbach : Le Mexique a une grande responsabilité en tant que futur pays hôte du prochain forum sur l’urbanisme

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« Nous devons reconnaître qu’il existe d’importantes lacunes, tant au niveau des données que des recherches, afin de garantir un logement abordable pour tous », a déclaré Anaclaudia Rossbach, directrice exécutive d'ONU-Habitat, dans son intervention lors du panel intitulé « L’Académie et la recherche » organisé dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13).

Selon elle, la pratique de la collecte de données est largement développée dans le Nord global. En revanche, dans le Sud global, elle est absente ou, lorsqu’elle existe, elle reste peu accessible.

« La recherche est axée sur les données. Or, il existe de sérieuses lacunes. Elle ne répond donc pas aux besoins. Il existe diverses institutions et instituts de recherche dans le Sud global, mais ils ne parviennent pas à exploiter pleinement la valeur des expériences et des innovations. Malheureusement, cela reste impossible. Les informations à ce sujet sont insuffisantes. Comment pouvons-nous conjuguer les potentiels, comment pouvons-nous mobiliser les ressources nécessaires pour les mettre à profit ? C’est un enjeu fondamental. J’espère que nous travaillerons sur cette question, établirons des coopérations conjointes et nous appuierons sur le cadre du WUF13 et de l’Académie du WUF. Nous devons élargir le programme de recherche par le biais de nos programmes. Le renforcement des capacités et la formation pour ONU-Habitat constituent un facteur clé. C’est le programme pour les villes nouvelles. Nous devons recueillir des données auprès des gouvernements locaux, des communautés, des responsables politiques et du secteur privé, et réfléchir à la manière d’accroître les capacités. Faisons progresser ce programme ensemble. Le Mexique, qui accueillera le prochain forum sur l’urbanisme, a donc une grande tâche à réaliser », a-t-elle souligné.