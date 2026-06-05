Anaclaudia Rossbach : Nos villes doivent se développer en harmonie avec les systèmes naturels

Bakou, 5 juin, AZERTAC

« L’initiative et l’engagement du gouvernement azerbaïdjanais s’inscrivent au cœur des principaux débats internationaux sur l’urbanisation, l’environnement et la lutte contre le changement climatique. L’Azerbaïdjan accueille des événements mondiaux tels que la COP29, la 13e session du Forum urbain mondial et la Journée mondiale de l’environnement, et organisera prochainement la Semaine du climat de Bakou dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques », a déclaré Anaclaudia Rossbach, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), dans son message vidéo adressé aux participants à l’événement international consacré à la Journée mondiale de l'environnement.

« Lors du WUF13, la Coalition de Bakou pour la durabilité a réuni les présidents des COP et ONU-Habitat, témoignant ainsi de l'engagement du gouvernement azerbaïdjanais à harmoniser les agendas mondiaux. Cette initiative a permis de créer une plateforme essentielle pour promouvoir une approche intégrée liant les enjeux urbains et climatiques et renforçant la cohérence entre l'Accord de Paris et le Nouvel Agenda urbain. Le document « Appel à l'action de Bakou », adopté dans le cadre du WUF13, nous rappelle que nos villes doivent se développer en harmonie avec les systèmes naturels qui soutiennent la vie et s'inscrit dans le thème de la Journée mondiale de l'environnement : « Inspirés par la nature. Pour le climat. Pour notre avenir. » Ce document souligne le rôle du logement comme pierre angulaire du développement urbain durable et appelle à une transition décisive vers un logement inclusif, abordable et résilient face au changement climatique pour tous. Il appelle à un engagement renouvelé en faveur de solutions fondées sur la nature, de la restauration des écosystèmes, de la conception d'espaces urbains plus verts et du renforcement de la résilience, afin que les établissements humains non seulement réduisent leur impact environnemental, mais contribuent aussi activement à la durabilité de la société. En harmonisant le développement urbain avec la sagesse de la nature, nous pouvons garantir un avenir durable et porteur d’espoir aux générations futures, en transformant nos villes en moteurs d’action climatique et de prospérité inclusive », a-t-elle souligné.