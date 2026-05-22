Anaclaudia Rossbach : Nous avons besoin d'une action collective fondée sur un développement urbain centré sur l'humain

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Nous avons besoin d'une action collective fondée sur un développement urbain centré sur l'humain », a indiqué la Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), Anaclaudia Rossbach, lors de la cérémonie de clôture officielle de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).

Elle a souligné qu'il fallait avant tout rétablir le logement comme responsabilité publique. « Nous devons offrir les moyens d'agir aux villes et aux communautés. Nous devons mettre fin aux expulsions forcées et protéger les populations vulnérables », a estimé Mme Rossbach, ajoutant que le financement du logement devait être transformé.