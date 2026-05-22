Anaclaudia Rossbach : Nous avons eu un excellent WUF13 organisé par l'Azerbaïdjan

Bakou, 22 mai, AZERTAC

Le 13e Forum urbain mondial (WUF13) s’est tenu avec succès à Bakou, en Azerbaïdjan. L’ONU-Habitat est fier de cette réussite. Les participants à la session nous disent que c’était très enrichissant, source d'idées profondes, et qu'ils rentrent chez eux avec de nombreuses connaissances et idées nouvelles.

C’est ce qu’a déclaré Anaclaudia Rossbach, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), lors de la cérémonie d'annonce du XIVe Forum global de Bakou et de la présentation du 12e numéro de la revue GPA, organisées par le Centre international Nizami Gandjavi.

« Je pense que les participants reviennent avec une grande énergie et une forte inspiration pour mettre en œuvre l'Appel à l'action de Bakou. Je tiens donc à partager ma joie et à remercier une fois de plus l'Azerbaïdjan pour tout », a dit Mme Rossbach.